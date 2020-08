Salvadoreñas varadas en EE.UU. están desesperadas por regresar

Vinieron solo de visita pero con la pandemia se vieron obligadas a quedarse; hoy tienen las visas a punto de expirar

Patty Sánchez llegó a Los Ángeles en febrero para disfrutar unas vacaciones que solo serían por 15 días. Para su corto viaje empacó la cantidad de medicamento exacto para controlar su diabetes e hipertensión.

Su vuelo de regreso a El Salvador lo tenía pautado para el 18 de marzo. Sin embargo, al igual que miles de personas alrededor del mundo, la pandemia por el coronavirus le impidió regresar.

Ella recibió la notificación de que el Aeropuerto Internacional de El Salvador estaba cerrado y no había vuelos disponibles.

Su permiso de estadía en Estados Unidos está vigente solo hasta el 26 de agosto.

“Estoy desesperada, llamamos al Consulado de El Salvador [en Los Ángeles] y nadie nos contesta”, contó Sánchez, de 56 años de edad.

Una situación similar enfrenta María Teresa Navarro quien llegó el 27 de enero a Los Ángeles para visitar a su hermana.

Tenía planeado regresar a El Salvador el 25 de marzo pero para ese entonces ya estaba cerrado dicho aeropuerto y al igual que Sánchez recibió la devastadora noticia de que no iba a poder viajar.

“Yo solo traje medicinas para tres meses y ahora tengo que acudir a una clínica local donde les tuve que contar mi situación”, indicó Navarro quien también padece diabetes. “Había un medicamento que me lo estaban vendiendo en $180 y yo no podía pagar eso”.

Contó que por medio de la Cancillería de El Salvador se enteró que había vuelos humanitarios e intentó solicitarlo sin éxito.

“Llamé a cancillería y me dijeron que me metiera a una aplicación pero tenía que pagar $400 por el vuelo de avión para regresar”, platicó.

Con esfuerzos, dijo que estaba dispuesta a pagar la cantidad pero hasta el momento dice que no la han contactado para agregarla en algún vuelo. Añadió que también ha llamado al Consulado General de El Salvador en Los Ángeles pero que no ha recibido ayuda.

Permisos de estadía expirados o a punto de expirar

Navarro dijo que lo que más le preocupa es que su permiso de estadía en Estados unidos se expiró el 27 de julio y ahora teme tener problemas migratorios en el futuro.

“Hasta me da miedo salir a la calle porque no quiero que me agarren [los agentes de inmigración]”, confesó.

La preocupación en el tema migratorio la comparte Ana Campos, ya que su madre, María Eva Campos, enfrenta la misma situación.

La mujer de 66 años de edad y quien llegó de El Salvador en febrero, tenía pautado regresar el 31 de marzo.

El Aeropuerto Internacional de El Salvador continúa cerrado, María Eva aún está varada en Los Ángeles y en tres semanas vence su permiso.

“El viernes fui al consulado de El Salvador para ver qué ayuda nos daban para las personas con visa pero no me dejaron entrar”, expresó Ana Campos. “Solo se veían todas las oficinas vacías”.

Ahora se siente en la necesidad de buscar un abogado de inmigración para que las ayude.

El vicecónsul del Consulado General de El Salvador en Los Ángeles, Federico Guerrero, dijo que no podía hacer comentarios al respecto.

Vanesa Romero, asistente legal de la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (ASOSAL), contó que ellos han estado recibiendo varias llamadas de personas con las mismas preguntas y quejándose de la falta de atención por parte del consulado.

Recomendó a las personas que están varadas en EE.UU., hacer una extensión de su visa mediante el formulario I-539, que les ayudaría a obtener dicho permiso.

“Al someter esta aplicación les puede prevenir algún castigo con la embajada estadounidense”, dijo Romero.

Indicó también que por lo regular las visas de turista B-1 y B-2 son otorgadas con una estadía de solo seis meses y el portador de la visa debe adherirse a las condiciones.

“Es desafortunado lo que está pasando ahora porque están cerradas las fronteras”, dijo Romero.

Vuelos limitados por etapas

El Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” publicó las nuevas fechas de reapertura la semana pasada en su página de Internet.

Hasta el momento, en El Salvador continúa en la fase 1 la cual estará vigente hasta el 19 de agosto.

Durante esta etapa solo permitirán la entrada de vuelos de repatriados y vuelos humanitarios.

Se estima que para la fase 4, que comenzará el 19 de septiembre, los aeropuertos internacionales San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, y el de Ilopango atenderán vuelos comerciales de pasajeros de forma gradual, con un porcentaje de operación y de acuerdo a protocolos autorizados por el Ministerio de Salud.

Para la fase 5, que será a partir del 4 de octubre, se estima que las operaciones aéreas regresen al 100% en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y el Aeropuerto de Ilopango.