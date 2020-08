VIDEO: Inmigrante indocumentada invita a Cuomo a vivir las carencias que pasa su familia por coronavirus

La Red Organizadora del Día Nacional de los Trabajadores (NDLON, en inglés) publicó un video de una inmigrante indocumentada que vive en Nueva York, donde muestra las carencias que vive, a causa de la falta de ingresos económicos debido a la pandemia de coronavirus.

La hispana invita en español al gobernador Andrew Cuomo a visitar su casa, donde le ofrecerá un plato de frijoles, que es prácticamente el único alimento que logra adquirir.

También muestra su refrigerador prácticamente vacío, donde tiene un poco de leche, algunos huevos y unas cuantas verduras.

“Yo lo invito a que se siente, en mi casa, en mi mesa… humildemente los puedo invitar a mi casa y yo le puedo cocinar un plato triste y bueno… unos frijolitos”, dice la mujer, quien luego abre su refrigerador en una vivienda modesta. “Lo invito que venga a mi casa y usted vea… y juzgue por usted mismo el nivel de pobreza en que estamos con esta epidemia. Necesitamos su ayuda… esta es una epidemia para todos, no nomás para los ricos… Tenga en cuenta que nosotros necesitamos ayuda… no nomás se enfoque en esos amigos ricos, muchas gracias, espero que llegue a usted este video”.

"@NYGovCuomo, I invite you to come to my house for dinner. This is a pandemic for everyone — not just the rich. Come sit at my table, and see how poor people like us are doing.“ – Undocumented Immigrant & member of United Community Center of Westchester. pic.twitter.com/VGuTLMpati

— NDLON (@NDLON) August 5, 2020