Alcaldesa de Compton denuncia haber sido tratada como una criminal por agentes del Sheriff

La división de Compton del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) sigue envuelta en polémica tras denuncias que afirman que hay pandillas de oficiales que hacen vida dentro del departamento.

A pesar de que el jefe del departamento, Alex Villanueva, negó estas acusaciones, la misma alcaldesa de la ciudad, Aja Brown, relató un incidente vivido por ella y su familia.

La alcaldesa de la ciudad contó cómo agente del LASD de Compton la detuvo sin razón cuando iba con su esposo y su hija en el auto. “Los oficiales nos detuvieron alegando que nos habíamos detenido más adelante del límite de la señal de alto, lo cual era falso”, aseguró Brown haciendo referencia al incidente.

“Fui abordada por un agente que trató de abrir la puerta de mi carro, inmediatamente la cerré y puse el seguro y luego baje la ventana”, agregó. Según la alcaldesa, el policía que la abordo afirmó que debía bajar del vehículo para realizar una revisión en busca de drogas.

Thank you for fighting fiercely, daily, to pursue justice. We will continue the fight for the ability to live in peace, with dignity and to be treated with humanity. We are united and we will not relent. https://t.co/AIVir1Sqoq

— Aja Brown (@AjaLBrown) August 6, 2020