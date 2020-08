Checo Pérez supera la cuarentena y espera poder correr el Gran Premio del 70º Aniversario de la F1

La semana pasada, Sergio ‘Checo’ Pérez, piloto mexicano de la Fórmula 1 dio positivo al test de coronavirus y tuvo que ponerse en cuarentena, perdiéndose así el Gran Premio de Reino Unido.

Afortunadamente para él y su escudería, este jueves ha completado el periodo de aislamiento que impone el instituto de Salud Pública de Inglaterra y se le volverán a hacer pruebas de COVID-19. En caso de salir negativo, podrá reportarse nuevamente con la escudería y disputar el Gran Premio del 70° Aniversario de la F1, que se correrá también en Inglaterra. Así lo dio a conocer Racing Point en un breve comunicado de prensa.

UPDATE: The latest on @SChecoPerez and our driver plans for the weekend#F1 #F170 https://t.co/ANGQz9ivQ8

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 6, 2020