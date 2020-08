Biden se disculpa por “privilegiar” la diversidad de latinos sobre afroamericanos

El ex vicepresidente y virtual candidato Demócrata Joe Biden intentó ayer aclarar los polémicos comentarios que había hecho horas antes, sugiriendo que la población afroamericana no es tan “diversa” como la comunidad latina.

“De ninguna manera quise sugerir que la comunidad afroamericana es un monolito, ni por identidad, ni por cuestiones, en absoluto”, publicó Biden en Twitter anoche.

“A lo largo de mi carrera, he sido testigo de la diversidad de pensamiento, antecedentes y sentimientos dentro de la comunidad afroamericana”, continuó. “Es esta diversidad la que hace que nuestros lugares de trabajo, comunidades y país sean un lugar mejor”.

La polémica comenzó en una entrevista con Lulú García-Navarro de National Public Radio (NPR). Biden estaba respondiendo a una pregunta sobre si “volvería a comprometerse” con el gobierno comunista de Cuba, a lo que respondió “sí”, antes de comparar las creencias de los negros y los latinos.

“Por cierto, lo que todos saben, pero la mayoría de la gente no sabe, a diferencia de la comunidad afroamericana, con notables excepciones, la comunidad latina es una comunidad increíblemente diversa con actitudes increíblemente diferentes sobre diferentes cosas”, continuó Biden en la entrevista.

Más tarde en Twitter se comprometió con los negros. “Siempre escucharé, nunca dejaré de luchar por la comunidad afroamericana y nunca dejaré de luchar por un futuro más equitativo”, agregó, citado por New York Post.

El mandatario Donald Trump aprovechó rápidamente los polémicos comentarios. “Acabo de ver un clip y Joe Biden esta mañana menospreció totalmente e insultó a la comunidad negra”, dijo Trump a los periodista, informó ABC News. “No sé qué está pasando con él, pero fue una declaración muy insultante”.

La campaña de Biden también trató de aclarar los comentarios ayer por la tarde, haciendo hincapié en que el candidato se refería a una diversidad de perspectivas sobre inmigración dentro de la comunidad latina, debido a sus diferentes países de origen.

Biden, líder en las encuestas para las presidenciales de noviembre, ya escandalizó en junio al afirmar que la muerte de Dr. Martin Luther King Jr. (MLK) -activista afroamericano de derechos humanos y premio Nobel de la Paz asesinado en 1968-, no tuvo el mismo impacto global que la de George Floyd a manos de la policía.

Previamente, en mayo le sugirió a un locutor de radio de Nueva York que tiene asegurado el voto de los afroamericanos porque si respaldan a Trump “no son negros”.

Y hace dos semanas le llovieron las críticas por llamar racista a Trump y al mismo tiempo afirmar que el estadounidense promedio no distingue entre los chinos y otros asiáticos, en un intento de criticar al presidente por culpar a China por el brote de coronavirus.

Earlier today, I made some comments about diversity in the African American and Latino communities that I want to clarify. In no way did I mean to suggest the African American community is a monolith—not by identity, not on issues, not at all.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 7, 2020