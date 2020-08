Sheriff de Los Ángeles resuelve homicidio después de 24 años sin un sospechoso

Pasaron 24 años antes de que el Departamento del Sheriff de Los Ángeles identificara a un sospechoso por el asesinato de una mujer de 67 años que ocurrió en Covina, California en 1996.

En su momento el crimen devastó a la comunidad tras conocerse la brutal golpiza, violación y asesinato de una anciana mientras vivía sola en la casa de asistencia la zona de nombre Covina Villa Retirement Home.

El cuerpo de Mary Lindgren fue encontrado en su habitación por el personal del lugar a las 7:30 de la mañana del 19 de junio de 1996. Durante décadas los detectives estuvieron intentando encontrar un perfil de ADN que fuera el mismo que el que estaba presente en la escena del crimen.

#LASD Homicide – Unsolved Unit Solves 24 Year Old Rape/Murder Case of a 67-Year-Old Female Victim

