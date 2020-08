VIDEO: Beneil Dariush de UFC noquea a su rival con un espectacular codazo con giro

Dariush ideo el movimiento después de que se lo sugiriera un amigo de su hijo

La UFC es uno de los deportes más espectaculares del mundo, no solo por la gran condición física y musculatura que deben tener los peleadores, sino por las impresionantes llaves y nocauts que se pueden observar en esta disciplina, como el que ejecutó Beneil Dariush este fin de semana.

Este sábado se llevó a cabo el UFC Vegas 6 y una de las peleas que se realizó en el evento fue la de Beneil Dariush frente a Scott Holtzman en la que se vio un K.O. de antología. Faltaban 20 segundos para que terminara el primer round cuando Dariush sorprendió a todos con un espectacular codazo de giro que impactó de lleno en el rostro de Holtzman lo y mandó a la lona, sin que pudiera levantarse de nuevo.

En una entrevista posterior, Dariush confesó que la idea de ejecutar el codo giratorio nació cuando uno amigo de su hijo le recomendó hacerlo, pues en el videojuego de la UFC lo ejecutaba de gran manera.

“El hijo de mi amigo, Billy, me envió un mensaje en Instagram y me dijo: ‘Oye, deberías intentar noquearlo con un puño giratorio. He estado jugando al videojuego y en el juego lo haces muy bien. Yo estaba como ‘Lo pensaré, amigo’. Él me dijo: ‘Pruébalo dos veces. Si no funciona, está bien’. Y aquí estamos, entonces, Bill, te amo amigo”, explicó Dariush.