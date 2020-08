“Asumo voluntariamente la responsabilidad de cualquier riesgo, incluso la muerte”: el polémico contrato del US Open

El 31 de agosto el tenis de primer nivel volverá a la actividad con el prestigioso US Open, torneo en el que suelen darse cita los mejores tenistas del mundo. Sin embargo, para la edición 2020 del certamen, puede que existan vayas ausencias importantes y todo debido al polémico contrato que deben firmar los jugadores.

Este fin de semana, el tenista de Países Bajos, Wesley Koolhof, filtró en sus redes sociales unas fotografías del contrato que el US Open está haciendo firmar a sus competidores, en el cual la Federación de Tenis de Estados Unidos (USTA) afirma que NO se hará responsable por los posibles contagios o incluso muertes de tenistas, o personas cercanas a ellos, a causa del coronavirus.

Maybe I should start reading more waivers from now on..

“I voluntarily assume full responsibility for any risk including serious illness or death”

“This is a release of liability and agree that it is valid forever”

Please sign here ________#usopen pic.twitter.com/ptrW8TaE3f

— Wesley Koolhof (@wesleykoolhof) August 9, 2020