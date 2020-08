Diego Reyes anduvo de fiesta y ahora tiene coronavirus

El zaguero se vio envuelto en la polémica la semana pasada por asistir a la fiesta de cumpleaños del guardameta de Rayados de Monterrey Hugo González

El defensa central de Tigres, Diego Reyes, reveló a través de sus redes sociales que dio positivo por COVID-19 y los aficionados reaccionan con enojo ya que la semana pasada se vio al jugador en una fiesta con jugadores de Rayados.

“Me gustaría compartirles que he dado positivo en la última prueba que me hice de COVID-19. Gracias a Dios estoy bien y en este momento no presento ningún síntoma”, se puede leer en el texto publicado por el internacional mexicano.

Cabe recordar que el zaguero se vio envuelto en la polémica la semana pasada por asistir a la fiesta de cumpleaños del guardameta de Rayados de Monterrey Hugo González, aunque Diego afirmó que sólo acudió a entregarle su regalo al portero y lugo se retiró el festejo.

Reyes se perderá los compromisos de Tigres en la jornada doble del Guard1anes 2020, donde primero recibirá al Puebla este martes y posteriormente visitará al Toluca el próximo domingo.

El pasado 2 de agosto salieron a la luz pública fotografías donde el arquero del Monterrey festejaba su cumpleaños en casa, y a la celebración acudieron Dorlan Pabón y Reyes, todos mostrándose en las imágenes sin las medidas adecuadas, como el uso de cubrebocas y sana distancia.

González y Pabón fueron separados del plantel un par de días, aunque este domingo sí entrenaron al parejo; mientras que Reyes continuó trabajando con los de la UANL como si nada hubiera ocurrido.

