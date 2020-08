“El Bayern tendría que equivocarse mucho para perder”: Leyenda del fútbol alemán menosprecia al Barcelona

El próximo viernes, Bayern Munich y Barcelona se verán las caras en los cuartos de final de la Champions League. Mientras que los culés vienen de derrotar en casa al Napoli por marcador de 3-1 (4-2 global), el equipo alemán destrozó al Chelsea en sus dos partidos terminando la ronda con un global de 7-1.

Tras el regreso a la actividad después del parón por el coronavirus, los culés no han mostrado su máximo nivel. La leyenda alemana Lothar Mattäus se ha dado cuenta de ellos y menospreció a los de cataluña al afirmar que el Bayern tendría que jugar muy mal para ser vencido por este Barcelona.

“Por supuesto, el Barcelona tiene la calidad para dar lo mejor de sí mismo en una eliminatoria, pero creo que el Bayern tendría que jugar realmente mal para perder ante el actual Barcelona”, dijo Matthäus a Sky Sports.

Matthäus: Bayern will have to really play badly to lose to Barça https://t.co/Sf50NYmOCn

— SPORT English (@Sport_EN) August 9, 2020