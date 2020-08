Explosión en vecindario de Baltimore acaba con varias casas alrededor

Impactantes imágenes muestran la devastación causada por una explosión de gas al norte de Baltimore, Maryland que destruyó al menos con tres casas a su alrededor la mañana de este lunes.

On scene of a major gas explosion at Labyrinth and Reisterstown Rd. involving 3 homes. 2 occupants transported in serious condition, 1 adult woman deceased as BCFD continue to search for more. pic.twitter.com/4Hzrjkaled

La explosión que destruyó varias viviendas se registró en Labyrinth y Reisterstown Rd al norte de la ciudad de Baltimore. Las autoridades han confirmado, hasta el momento, la muerte de una mujer y el hallazgo de varios heridos.

Las autoridades del Departamento de Bomberos de Baltimore informaron en un mensaje en Twitter que han trasladado a 4 personas en graves condiciones a centros de asistencia médica.

La causa de la explosión no ha sido definida y las autoridades trabajan para encontrar posibles heridos.

A gas explosion tore through a Baltimore neighborhood, killing at least one person, injuring four and trapping children as the blast destroyed at least three homes https://t.co/0Mle9eFfgD pic.twitter.com/66HeZas9ED

— Reuters (@Reuters) August 10, 2020