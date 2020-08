Haz tu hogar libre de humo de segunda mano

Contenido Patrocinado

Humo De Segunda Mano- No Es Broma

No existe un nivel seguro de exposición al humo de segunda mano para usted y su familia. El humo de segunda mano se produce a partir de varias fuentes, incluidos cigarrillos, cigarros, pipas, hookahs, dispositivos electrónicos o vapes y dispositivos para fumar / vapear marihuana. El humo puede penetrar su hogar a través de ventanas, respiraderos, enchufes eléctricos y otros lugares, incluso si no permite fumar en su hogar.

Inquilinos

Los inquilinos que rentan su hogar pueden trabajar con el administrador o el dueño de la propiedad para crear una política libre de humo para su hogar. Su programa local de control del tabaco también puede ayudarlo a educar a su administrador de propiedades y legisladores locales sobre los beneficios de adoptar una política de vivienda libre de humo para su comunidad.

Aquí hay algunos pasos que puede seguir para convertir su hogar en uno libre de humo para usted y su familia:

Hable del problema con sus vecinos que fuman. El primer paso es hablar del tema del humo de segunda mano con sus vecinos. Hágale saber a su vecino cómo le afecta el humo a usted y a su familia, pregúnteles si estarían dispuestos a fumar a una distancia o en un lugar alejado de su hogar y el de otros vecinos. Hable con el administrador o dueño de la propiedad. Presente sus inquietudes al administrador de la propiedad/propietario y vea si considerarían adoptar una política libre de humo para su complejo. Mantenga un diario de las intrusiones de humo de segunda mano. Anotarlos lo ayudará a defender su caso con su administrador o propietario. Si alguien cuestiona su queja, lo tendrá todo por escrito y podrá consultar cada incidente, lo que hizo o dijo y cuál fue la respuesta. Minimice el humo que ingresa a su hogar. Trate de “oler” donde está entrando el humo y pídale al administrador de la propiedad o al propietario que repare cualquier fuga o grieta grande que pueda sellarse. Esta es una solución temporal para hacer que la situación interior sea más tolerable. Póngase en contacto con su programa local de control del tabaco. El programa local de control de tabaco de su condado puede ayudarlo a respaldar sus esfuerzos al proporcionarle materiales educativos, asistencia técnica y asistencia para resolver su situación. Póngase en contacto con el miembro del consejo local o el representante de la junta de supervisores. Identifique a su representante local y haga una cita para tratar su situación. Proporcione detalles sobre su situación y materiales educativos sobre los beneficios de una política de vivienda libre de humo para la comunidad.

Propietario De Hogar

También puede seguir los pasos detallados de arriba con la excepción del número tres. En cuyo caso puede reemplazarlo investigando las leyes de ordenanzas de su ciudad. ¿Mencionan no molestar a los vecinos con ruido u otros comportamientos molestos– Fumar puede clasificarse como un comportamiento “molesto” en ciertas situaciones?

Asociaciones de Propietarios de Viviendas y Propiedades con Renta Controlada

Muchas casas, condominios o incluso propiedades de alquiler pueden ser parte de una Asociación de Propietarios de Casas (HOA). ¡El propósito de una HOA es proporcionar una base común para preservar, mantener y mejorar las casas y propiedades! Puede trabajar con su HOA para adoptar e implementar una política libre de humo para su comunidad.

Algunos apartamentos y propiedades pueden estar sujetos a control de alquileres. Si su casa o propiedad está controlada por el alquiler, aún puede trabajar con su programa local de control del tabaco para lograr una política libre de humo para su comunidad.

¿Eres dueño de una propiedad, administrador o propietario? Hay recursos para ti aquí.