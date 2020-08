Buscan a una niña de 11 años que desapareció en Miami tras ir a tirar la basura

Sospechan que un antiguo amigo de la familia podría estar implicado

La policía de Miami está buscando a una niña de 11 años que ha desaparecido en las últimas horas. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida emitió una alerta por la desaparición de Jayla Jones, de 11 años.

Según las autoridades, la pequeña fue vista por última vez en la 100 NE 67th Street en Miami. Llevaba una camisa rosa y pantalones cortos azules.

#MISSING – Police are searching for 11-year-old Jayla Jones who was reported missing out of Miami. SPREAD THE WORD! https://t.co/hqQZWbtwsp — WSVN 7 News (@wsvn) August 10, 2020

Jayla mide 5 pies y 2 pulgadas. Pesa unas 100 libras con cabello negro y ojos marrones. Los miembros de la familia han hablado con algunos medios y han dicho que Jayla le dijo a su madre que iba a sacar la basura en algún momento del lunes por la mañana y nunca regresó.

Su madre cree que la niña puede estar con un antiguo amigo de la familia, que tuvo una pelea con algunos de sus seres queridos. Hay una orden de restricción contra la mujer, según la madre de Jayla.

We need your assistance in locating 11 year old, Jayla Jones. She was reported missing today 8/10/20, from 177 NE 67 St. She was last seen wearing a pink shirt and blue shorts. If you know her whereabouts, please call 305-603-6300 or 305-579-6111. pic.twitter.com/AYiZTLbvA4 — Miami PD (@MiamiPD) August 10, 2020

La policía continúa buscando la ubicación de la niña. La policía está pidiendo la colaboración del pueblo para encontrar más pistas sobre el paradero de la pequeña.

Please share this post! A Florida Missing Child Alert has been issued for 11-year-old Jayla Jones, last seen in the 100 block of NE 67th Street in Miami. If you have any information, contact Miami Dade Police Department at (305) 603-6300 or 911. pic.twitter.com/N9qHyEWkNO — FDLE (@fdlepio) August 10, 2020

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-TIPS.