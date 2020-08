Fumador muere baleado por arrojar humo a un grupo en Nueva York

Curtis Holley, un hombre de 36 años, recibió un disparo mortal frente a su esposa en El Bronx, tras encender un cigarrillo, lo que aparentemente molestó a sus atacantes.

En medio de la breve disputa, Holley recibió un balazo en el estómago poco antes de las 9 p.m. el sábado en East 165th St y Prospect Av.

Cerca de Holley se encontraban tres hombres reunidos que se sintieron ofendidos porque les había arrojado el humo del cigarrillo.

“Encendió un cigarrillo”, dijo una fuente policial. “Simplemente sucedió que estaba en la dirección de tres individuos. No fue su intención”.

Holley fue trasladado al Hospital Lincoln, donde lo declararon muerto. No ha habido arrestos y el tirador no ha sido identificado, reportó New York Post.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Man, 36, is shot dead in front of his wife in The Bronx after he 'accidentally flicked a cigarette butt in the direction of three men'https://t.co/OOzuOS4f6S

— Daily Mail US (@DailyMail) August 10, 2020