Las caderas no mienten: Neymar “se mete” en el cuerpo de Shakira y le alegra el día a sus fans

Estamos a un día de que el Paris Saint-Germain vuelva a jugar en la Champions League cuando se enfrente al Atalanta en el partido correspondiente a los cuartos de final de la competencia y Neymar, la gran estrella del cuadro parisino, se nota muy relajado.

Este lunes, el crack brasileño subió a su cuenta de Instagram un videomontaje en el que colocó su rostro en el cuerpo de Shakira, esposa de su ex compañero Gerard Piqué, bailando el tema “Whenever, wherever”.

La historia de Instagram causó revuelo en las redes sociales, muchos se divirtieron y les pareció una genialidad, otros lo criticaron severamente y algunos pocos idearon teorías conspiratorias, como que este fue un guiño del regreso de Ney al Barcelona.

“Neymar en Shakira lloro de nuevo es un genio este chico”

neymar de shakira foi a melhor coisa do meu dia hoje

— orange is the new ligya (@nalisfc) August 10, 2020