Aislinn Derbez promueve la lactancia materna, aún cuando la madre tenga COVID-19

Sobretodo ahora que estamos con este virus, es más importante que nunca que las madres continúen amamantando a sus bebés (incluso si tienen covid!), ya que la leche es el máximo anticuerpo que previene y protege a tu bebé de cualquier enfermedad😍😉. La semana pasada fue la #SemanaMundialDeLaLactanciaMaterna, y aprovechando que Agosto es el mes dedicado a promover y apoyar la lactancia, quería decirles a todas las mamás que están lactando que mi lactancia tampoco fue fácil al inicio, (ya les he contado en posts pasados muchas cosas que viví en mi postparto). Así que simplemente quería recordarles que no están solas. Que sí se puede. Que busquen ayuda e información para que no se den por vencidas y sigan lactando si es que así lo desean.