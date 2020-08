Honor a quien honor merece: Orange County instaura el “Día de Kobe Bryant”

No hay dudas, Kobe Bryant es uno de los más importantes basquetbolistas que ha existido en la historia. Gracias a su talento y su carisma, influyó positivamente en la vida de muchas personas y las autoridades de Orange County lo reconocerán instaurando un día en su honor.

Este martes la Junta de Supervisores del Condado de Orange votó para que existiera el Día de Kobe Bryant y la propuesta fue aprobada con éxito. La fecha elegida para celebrar a Black Mamba será el 24 de agosto ya que representa los dos números que Kobe vistió con los Lakers de Los Ángeles, el 8 y el 24.

Kobe Bryant Day Set for '8/24' In Orange County, 'Inspired So Many' https://t.co/JpQJhrTU9N

— TMZ (@TMZ) August 12, 2020