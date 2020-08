Líderes demócratas presionan a Trump para negociar plan de ayuda que integra los $1,200 por persona

Buscan que se aprueben $2 billones de dólares que apoyarían a empresas y familias

Los líderes demócratas en el Congreso no quitan el dedo del renglón sobre un posible acuerdo para un nuevo paquete de estímulo económico, para enfrentar la crisis causada por la pandemia de coronavirus.

En un mensaje conjunto, el líder del Senado, Charles Schumer (Nueva York), y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California) urgieron a la Administración del presidente Donald Trump retomar las negociaciones que habían avanzado en algunos temas, incluyendo el apoyo de $1,200 dólares por persona y $500 dólares por niño.

Los demócratas centran su discurso en la petición de que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ceda en un incremento al plan republicano de $1 billón de dólares, al menos a $2 billones de dólares, a fin de enviar recursos a gobiernos estatales, pequeñas empresas y escuelas.

Cabe señalar que Schumer y Pelosi llegaron a la mesa de negociación con gran parte del plan de $3.4 billones de dólares aprobado en la Cámara con la Ley HEROES, la cual fue sepultada por los republicanos en el Senado, liderados por Mitch McConnell.

“El secretario Mnuchin hizo una propuesta para reunirse y dejó en claro que sus comentarios televisados ​​de hoy (este miércoles) siguen en pie: la Casa Blanca no se está moviendo de su posición con respecto al tamaño y alcance de un paquete legislativo”, acusaron los demócratas en un mensaje conjunto.

Señalaron que están dispuestos a reducir su plan de $3.4 billones de dólares a $2 billones, si los republicanos y el Gobierno ceden a aumentar el suyo de $1 billón a $2 billones.

“De nuevo le hemos dejado claro a la Administración que estamos dispuestos a reanudar las negociaciones una vez que empiecen a tomarse este proceso en serio”, señalaron. “Están en juego las vidas y los medios de subsistencia del pueblo estadounidense, así como la vida de nuestra democracia”.

El presidente Trump firmó el fin de semana órdenes ejecutivas para un bono de desempleo, descuento al impuesto del Seguro Social, alivio para préstamos estudiantiles y un plan para evitar desalojos, pero ninguna de esas determinaciones es clara y han sido criticadas por su complejidad.

Por ejemplo, la Administración federal tuvo que aclarar que el bono de desempleo no será de $400 dólares, sino de $300 dólares, ya que el presidente Trump contempló que los estados aportaran el 25%, pero como no se aprobaron fondos para las entidades, éstas no tienen recursos.

Al tiempo que los demócratas presionan, la Casa Blanca evalúa sus opciones, incluso enviar más fondos a familias, según The Washington Post.

“Están estudiando en privado otras opciones para aprobar estímulos económicos sin un acuerdo con el Congreso”, señala el reporte que cita fuentes de la Administración federal. “Por ejemplo, están explorando si se podría reutilizar más dinero para el alivio de la pandemia de emergencia”.

Sobre lo último se refiere a fondos aprobados en la Ley CARES que no han sido utilizados, pero no queda clara la viabilidad de este plan.