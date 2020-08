Mujer embarazada muere atropellada en Anaheim y su bebé está en observación

El pasado martes ocurrió una tragedia debido a una mujer que conducía bajo las influencia de una sustancia cuando perdió el control y atropelló a una mujer embarazada en Anaheim, California.

Las autoridades del Departamento de Policía de Anaheim informaron que la víctima era una mujer de 23 años con unas 35 semanas de embarazo que fue alcanzada por una camioneta Jeep blanca que se salió de la carretera.

A suspected DUI driver on the sidewalk! struck a 35 week pregnant woman killing her. The driver is a female who detectives say; had 2 prior convictions for DUI , did not have a license. The Unborn baby was delivered and is now in intensive care. @Univision34LA @AnaheimPD pic.twitter.com/PNs2oGKGlv

— Oswaldo Borraez (@oborraez) August 12, 2020