Peña Nieto y Calderón tendrán que declarar por caso el caso Odebrecht

El mandatario dijo que respeta las decisiones de la fiscalía y el acuerdo al que llegó con el exdirector de Pemex, quien es un testigo colaborador

MÉXICO – Los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón deberán declarar tras las acusaciones de corrupción en el caso Odebrecht, hechas por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), anunció el mandatario Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que debe de quedar claro es que esta denuncia que presenta el señor Lozoya implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos expresidentes, entre otros servidores públicos. O sea, tiene que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el diputado al que hacen mención, los senadores. Todos los mencionados. Bueno, el que estaba de secretario de Hacienda, (Luis) Videgaray. Todos tienen que declarar y eso es por procedimiento”, precisó López Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina, ofrecida desde Palacio Nacional.

En ese sentido aclaró que respeta la decisión de la Fiscalía, al recordar y reiterar su promesa de campaña que sería la ciudadanía la que decida si se lleva a juicio político a los expresidentes. Esto sería a través de una consulta popular, pero también destacó el respeto a las decisiones del Poder Judicial.

“Yo respeto la decisión de la Fiscalía y ya ustedes conocen mi postura acerca de juicios a expresidentes. Lo he externado y lo dije desde la campaña y en el discurso de posesión hablé también sobre el tema. He dicho que en el caso de que los expresidentes sean juzgados, debe consultarse a los ciudadanos y que se tiene que tomar en cuenta cuando menos los del periodo neoliberal, esto es (Carlos) Salinas, (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón y (Enrique) Peña Nieto. Y que la gente decida porque no fue un sexenio nada más; es un periodo de saqueo, de destrucción del país”, indicó López Obrador.

Y es que el martes el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero informó que Lozoya Austin denunció al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, a quienes señaló de haberlo obligado a pagar sobornos en el caso Odebrecht.

Tiene que probar acusaciones

“De ahí a que sean responsables, es otro asunto porque él acusa, dice que tiene pruebas. Tiene que probar, demostrar lo que está afirmando. Pero de que tienen que ir a declarar lo tienen que hacer. No sé si a la Fiscalía o por escrito. No sé. Eso corresponde a la Fiscalía”, precisó AMLO.

“En este caso el señor Lozoya llegó a un acuerdo con la fiscalía para ser un testigo colaborador y dar toda la información sobre ilícitos que se cometieron , no sólo en la pasada administración, sino también en la administración anterior, entonces el fiscal da a conocer que se involucra a expresidentes, a dos expresidentes, según entendí, en posibles actos de corrupción, también a servidores públicos, a legisladores , un diputado, cinco o seis senadores, entonces qué sigue, pues que sean citados a declarar”, reiteró López Obrador.

El martes, el fiscal Gertz Manero compartió un vídeo donde informa que el exdirector de Pemex señaló de manera formal a Peña Nieto y Videgaray de usar 100 millones de pesos (unos $4.4 millones de dólares) del caso Odebrecht para contratar a asesores internacionales en la campaña presidencial de 2012.

“El que después fue presidente (Peña Nieto) y su secretario de Hacienda (Videgaray) son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros”, destacó el fiscal.

Indicó que ya cuando Peña era presidente y Videgaray secretario de Hacienda habrían destinado 120 millones de pesos (alrededor de $5.3 millones de dólares) para comprar el voto de cinco senadores y un diputado a favor de la reforma energética, que abrió el sector a la inversión privada en 2013.

Gertz Manero dijo que los nombres quedarán “en reserva” hasta encontrar las pruebas suficientes.

“Es la compra de votos para las reformas estructurales en 2013 y 2014, en ese caso específico se habla de 120 millones de pesos ($53 millones de dólares) que fueron ordenados por las mismas personas”, precisó el fiscal Gertz Manero.

EmilioLozoya, es el primer exfuncionario mexicano que declara por el caso de Odebrecht, lo que ha puesto a temblar la política mexicana, luego de su extradición de España el 17 de julio.

El exdirector de Pemex sigue su proceso en libertad, pero tiene que ir a firmar cada 15 días al Reclusorio Preventivo Norte.