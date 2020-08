Sheriff informa sobre investigaciones paralelas a la muerte de Guardado

Villanueva también anunció nuevo contrato de cámaras corporales y culpó a la Junta de Supervisores por supuestamente retrasar la iniciativa

La Oficina del Sheriff ofreció hoy miércoles una conferencia de prensa sobre los últimos hallazgos en la investigación de la muerte de Andrés Guardado, e informó que el departamento comenzará a usar cámaras corporales a partir del 1 de octubre.

El comandante Chris Marks compartió en rueda de prensa otros incidentes previos a la muerte de Guardado en el mismo domicilio, aunque reconoció que dichos incidentes no estaban relacionados con la muerte del joven.

En uno de los videos presentados ayer por el Sheriff en rueda de prensa se ve una larga fila de personas en el callejón del local ubicado en el 420 de Redondo Beach Boulevard, Gardena, donde murió Guardado, esperando entrar al local. Dentro del negocio, las autoridades encontraron tanques de óxido de nitrógeno, también conocido como NOx, un gas utilizado en el pasado para anestesiar a pacientes, y que también se vende como droga recreacional por sus efectos de euforia, entre otros usos.

Marks se refirió a un incidente ocurrido 11 días antes a la muerte de Guardado en el que una persona fue herida. Ante las preguntas de los medios sobre la relevancia de esta información en relación con la investigación, Marks admitió que no estaban relacionados, pero destacó que era importante para establecer un patrón de conducta criminal previa en el sitio. El FBI también está revisando el caso.

Otro de los videos compartidos durante la rueda de prensa, muestra al joven de 18 años de edad hablando con dos personas dentro de un auto Lexus blanco, cuando los agentes del Sheriff que patrullaban la zona lo vieron por primera vez. Según el video, al verlos, Guardado, que supuestamente tenía un arma, corrió hacía el callejón, perseguido a pie por los comisarios Miguel Vega y Chris Hernández.

El departamento del Sheriff indicó que no existen videos del momento en el que el comisario Vega dispara seis veces y en el que cinco de estos disparos alcanzan la espalda de Guardado, acabando con su vida.

Marks también mencionó el hecho de que el forense del condado de Los Angeles, el doctor Jonathan Lucas, quien calificó la muerte del joven como homicidio tras realizar la autopsia, no debía haber revelado dicha información, hasta tanto la investigación haya terminado.

Según la familia de la víctima, el joven trabajaba como guardia de seguridad del negocio y no poseía ningún arma. Pero Marks señaló que Guardado no llevaba uniforme de custodia, no tenía licencia estatal de guardia, era menor de 21 años y ninguna de las personas entrevistadas admitió haberlo contratado como guardia.

Marks también indicó que tras el tiroteo, las autoridades encontraron un arma en el piso, cerca del joven, pero no dio más detalles al respecto.

Las autoridades pidieron al público compartir cualquier información que tengan sobre la muerte de Guardado, o sobre otros incidentes anteriores en la misma locación. También pidieron que cualquier persona que haya identificado a las dos personas que viajaban en el Lexus blanco se comuniquen con el Departamento del Sheriff.

“Creemos que hay gente que sabe quiénes estaban en el vehículo hablando con Guardado, antes del incidente”, aseguró Marks.

Cámaras ‘a pesar de la Junta’

Durante la misma conferencia de prensa del miércoles, el Sheriff Alex Villanueva anunció que a partir del 1 de octubre, los agentes del Sheriff llevarán cámaras corporales.

“Ayer (martes) firmamos el contrato con Axon Enterprise Inc que proveerá 5,200 cámaras corporales, mi prioridad desde diciembre de 2018”, indicó Villanueva.

El contrato de 25 millones de dólares por los próximos cinco años proveerá cámaras para cinco estaciones del Sheriff, en Lakewood, Century, Lancaster, West Hollywood e Industry.

Al hacer el anuncio, Villanueva criticó a la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles, con quienes existen tensiones desde hace tiempo.

“A pesar de las represalias de la Junta de Supervisores, ayer firmamos el contrato, mi prioridad desde que asumí el cargo. Finalmente la Junta se quedó sin excusas. Podríamos haber tenido las cámaras desde 2019, pero todo se retrasó por sus resistencias. Una vergüenza. Si hubiesen hecho lo que la comunidad les pedía, hoy no estaríamos aquí”, acusó Villanueva.