Aprenda a solicitar los $10,000 del programa de Alivio la Renta del Condado de Los Ángeles con la Supervisora Hilda Solis

Un nuevo programa de ayuda económica estará disponible desde el próximo lunes para los residentes del condado de Los Ángeles, a excepción de la ciudad de Los Ángeles en sí, ya que esta tiene su propio programa de asistencia para la renta.

A partir del 17 de agosto el programa “LA County COVID-19 Rent Relief” empezará a recibir solicitudes para entregar fondos que van de $7,500 a $10,000 dólares en beneficios para los arrendatarios que califiquen. La elegibilidad para solicitar la ayuda es con base en los ingresos familiares.

We'll be joining Supervisor @HildaSolis live today at 2pm at https://t.co/SHRGkuJx8E to discuss how LA County renters can apply for assistance through LA County COVID-19 Rent Relief starting Monday, August 17, 2020. pic.twitter.com/KizZRF2VbZ

— LA County Development Authority (@LACDevAuthority) August 13, 2020