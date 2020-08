Centro de pruebas de COVID-19 llega a la frontera

El lugar fue colocado en la garita de San Ysidro; tu participación es voluntaria

La señora Graciela Casillas, de Los Ángeles, fue una de las primeras voluntarias en aceptar que autoridades de Salud del condado de San Diego le aplicaran gratis la prueba para detectar el

COVID 19 en la garita de San Ysidro.

“Voy a viajar a San Francisco, en vuelo desde Los Ángeles y quiero asegurarme de que no estoy contagiada”, dijo a La Opinión la residente de Cudahy, una ciudad ubicada en el Sur angelino.

Había venido a Tijuana, México, “a arreglar unos papeles porque voy a adquirir una propiedad” y al salir de la garita peatonal, de Tijuana a San Diego, se encontró sorpresivamente con una serie de carpas a manera de clínica temporal.

“Me acerqué a preguntar y me dijeron que estaban haciendo la prueba gratis, y pues aproveché”, dijo.

Una recepcionista le pidió sus datos, incluidos su número telefónico y correo electrónico; mientras que otra empleada del condado de San Diego le preguntó sobre su reciente estado de salud en general; alguien más le explicó el procedimiento, y finalmente la atendió una enfermera con equipo de protección contra el coronavirus.

Graciela pidió que la enfermera anglosajona le hablara en español.

La joven vestida de azul le ofreció un hisopo largo y le indicó a Graciela que lo introdujera en una de sus fosas nasales. Para tomar la muestra, explicó, hay que rozar el hisopo en las paredes de cada fosa nasal 15 veces.

Finalmente la enfermera le acercó un contenedor cilíndrico en el que la paciente metió la muestra. Eso fue todo.

Un representante del condado de San Diego, Arturo Quiros, dijo a La Opinión que todo el procedimiento toma cerca de 15 minutos.

Los resultados llegarán a Graciela a su correo electrónico y tal vez también por mensaje de texto a su celular en aproximadamente cinco días. En ocasiones puede ser antes, agregó.

Este es el primer centro de pruebas para detectar el COVID 19 que se instala a lo largo de toda la frontera estadounidense con México. Y fue colocado en la garita de San Ysidro, que es la más transitada entre Estados Unidos y México.

En cifras

De acuerdo con datos extraoficiales de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), pese a las restricciones a cruces fronterizos no esenciales, llegan a cruzar hasta 22,000 peatones diarios de Tijuana San Diego por ese único paso peatonal abierto durante la contingencia.

El condado de San Diego informó que en ese centro de pruebas se harán unas 200 toma gratuitas a dirario.

Como referencia, el secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, ha informado que el todo el estado se aplican unas 250 pruebas diariamente, es decir 50 más que las que se hacen en el puesto junto a la garita.

Debido a las restricciones por la pandemia, las pruebas solo se aplican a quienes ahora están autorizados para cruzar la frontera; es decir, ciudadanos estadounidenses y residentes legales. También se incluye a aquellos con residencia legal permanente que radican en Tijuana.

El señor Rogelio Rosas, quien vive indistintamente en Tijuana y en San Diego, dijo que se hizo la prueba “porque más vale estar seguro. No tengo ningún síntoma ni nada y no me he enfermado, pero es mejor tener paz mental”.

De 58 años de edad, don Rogelio dijo que “ya ve usted que esta enfermedad del COVID no respeta ni a chicos ni a grandes, con este examen me doy cuenta que me he cuidado de la mejor manera, lo mejor que he podido, y entonces está bien que así me siga cuidando”, dijo.

La instalación para pruebas abrió a las 6:30 a.m., y de lunes a viernes estará en operaciones hasta las 10:30 a.m.

De acuerdo con CBP, decenas de miles de conductores cruzan por San Ysidro la frontera principalmente entre las 4:00 a.m., y 6:00 a.m.

Luego se incrementa el cruce de los miles de peatones entre las 6:00 a.m. y 10: 00 a.m.

En ambos lados de la frontera se combate como una sola región a la pandemia, aunque los estragos han mostrado una disparidad.

El condado de San Diego con 3.3 millones de residentes tiene 602 fallecimientos por COVID 19. Mientras que el estado de Baja California con 3.3 millones de residentes acumuló hasta este miércoles 2,845 muertes.

Tan solo Tijuana, con 1.4 millones de personas tiene 1,174 fallecimientos, cerca del doble que el condado de San Diego.

El presidente Donald Trump podría próximamente impedir ingresar al país a ciudadanos estadunidenses y residentes legales que los agentes fronterizos sospechen que se han infectado del COVID 19, según un memorándum al que tuvieron acceso varios medios.

Mientras tanto, residentes transfronterizos como Romualdo Canones, prefieren hacerse la prueba “para confirmar que estoy bien, no tengo síntomas”.

Ya se había hecho una prueba en Tijuana en una clínica del Seguro Social,

Aún si impidieran el paso por síntomas, tener resultados negativos por escrito de ambos lados de la frontera sería prueba irrefutable.