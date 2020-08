J Balvin revela que se infectó de Covid-19 y que le tocó enfrentarlo de una manera difícil

El reggaetonero pidió a todos extremar precauciones

J Balvin compartió que se encuentra recuperándose de Covid-19, en una modalidad dura que ha tenido que enfrentar.

Al agradecer en un clip, el premio al ‘Video Con El Mensaje Más Poderoso’ por “Rojo”, que le otorgaron en los Premios Juventud, el reggaetonero pidió a todos extremar precauciones porque la situación es real y está muy difícil.

“En estos momentos estoy saliendo del Covid-19, han sido días muy difíciles, muy complicados, a veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó y me tocó bien duro.

“Así que envío un mensaje a la gente que me sigue, a la juventud, a la gente en general que se cuiden, que esto no es un chiste“, fue el mensaje que expresó el colombiano a través del video. que ha sido compartido en redes sociales.