Once mociones para nuestros vecindarios

Recuperación del Coronavirus brinda la oportunidad de construir una ciudad de los Los Ángeles mejor para todos

El Distrito 1, que abarca desde Westlake hasta Highland Park, ha pagado un alto precio durante la pandemia. Hasta hoy, Covid-19 contagió a mas de 10,000 residentes de CD1, incluidos más de 400 muertos. El virus no generó pobreza, sobrepoblación o crisis migratoria, pero esas condiciones lo alimentaron.

Si queremos aplanar la curva, necesitamos más herramientas a nuestro alcance.

El Concilio está analizando 11 mociones mías para vencer los efectos del Covid-19 y crear un futuro más seguro y justo para los angelinos.

Mis propuestas incluyen una movilización mas amplia de empleados de la Ciudad, desde Obras Públicas hasta bibliotecas públicas. Estas mociones reflejan la necesidad del CD1.

Algunos pasos requerirán estudios y fondos, pero otros se pueden tomar ya mismo. Mi primera propuesta, por ejemplo, pide a Servicios Públicos e Ingeniería marcar círculos en las aceras para que los proveedores y clientes puedan mantener la distancia social.

He propuesto que Recreación y Parques sigan el ejemplo de New York y pinten señales claras en el césped para que las familias puedan recorrerlos con seguridad.

Propongo un programa piloto para que el Departamento de Agua y Energía (DWP) ofrezca incentivos a lavanderías para que familias pobres y personas sin hogar laven su ropa a con descuentos o gratis.

Todos los estudiantes – desde primaria a la universidad – deben tomar clases en línea, pero muchos se quedan atrás en las comunidades desatendidas. Propongo que nuestras bibliotecas ofrezcan módems para Wi-Fi y cerrar esa brecha digital.

La pandemia aumentó la presión sobre la vivienda de los angelinos sin hogar. Propongo que el Fiscal Administrativo y el Fiscal Legislativo identifiquen cómo podemos aprovechar el Programa Estatal “Homekey” inspirado en el Programa “Roomkey”.

Viendo más allá, también propuse que el Departamento de Vivienda + Inversión Comunitaria estudie la viabilidad de alquilar unidades de Airbnb para albergar a personas sin hogar, tomando el ejemplo una iniciativa exitosa en Lisboa, Portugal.

Yo no quiero restaurar una vieja normalidad. Quiero combatir las condiciones de vida y de trabajo que alimentaron esta devastación.

El CD1 1 necesita trabajos con futuro. Tenemos muchos trabajos “esenciales” mal pagados. El presidente Franklin Roosevelt creó la Administración de Progreso del Trabajo (WPA por sus siglas en inglés) para enfrentar a la Gran Depresión. Hago un llamado a Obras Públicas para establecer una Movilización de Obras Públicas para impulsar la recuperación económica.

Mientras tanto, propongo que el Departamento de Planificación y el Fiscal incluyan una disposición de “contratación local” para trabajos y construcción, y propongo que Servicios Generales se asegure de que las empresas propiedad de mujeres y/o minorías tengan una oportunidad justa entre los contratos de la Ciudad.

Es hora de crear un camino hacia la ciudadanía para inmigrantes. Llamo al Departamento de Personal, al Administrador y al Fiscal para que revisen las descripciones de los empleos y amplíen el acceso para todos los solicitantes calificados. Sin su propio Dream Act seguiremos perdiendo el talento de enfermeras, médicos, maestros y otros profesionales, así como de jardineros y conserjes.

Este ha sido un año de crisis de salud, dificultades económicas y atrocidades políticas, pero sé que podemos hacerlo mejor. Estas 11 mociones son los primeros 11 pasos hacia el nuevo Los Ángeles que todos merecemos.