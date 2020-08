“Peleará dos veces más y después se lanzará para presidente”: Los planes a futuro de Manny Pacquiao

El filipino quiere una nueva pelea contra Floyd Mayweather Jr.

Desde hace algunos años, Manny Pacquiao ha dividido su tiempo entre estar entrenando de cara a alguna próxima pelea y ser parte de la legislación de su país en su cargo como senador. A sus 41 años, todo parece indicar que el retiro del ring está cerca y buscará triunfar consiguiendo la presidencia de Filipinas.

En entrevista con BoxingScene, Freddie Roach, entrenador y amigo de Pacquiao, reveló que ha platicado con el púgil y han acordado que tendrá un par de peleas más y después se retirará para dedicarse de lleno a la política.

“A Manny le gustaría pelear un par de veces más y luego postularse para la presidencia de su país. Sería el primer peleador en hacer eso, será otra parte de su historia y creo que será realmente bueno”, declaró Roach.

Al preguntarle sobre los posibles candidatos para las dos peleas finales de Pacman, Rhodes reveló los rivales en los que han pensado: “Hablamos de oponentes y un par de nombres surgieron, me gusta Mikey García. Creo que sería una pelea realmente buena. El luchador de Arum está haciendo mucho ruido, Terence Crawford. Creo que Terence Crawford es un muy buen peleador y quizás una de las peleas más duras del mundo para Manny, pero no sería alguien a quien rechazaría. Lo que más le gustaría a Pacquiao es (Floyd) Mayweather una vez más. Lo que pasa con Manny es que no solo quiere pelear. No solo quiere luchar contra oponentes y demás. Quiere pelear con los mejores chicos que hay”.