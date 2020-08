Inmigrante mexicano en Colorado denuncia que le negaron trasplante de corazón por ser indocumentado

“Hoy acabo de recibir una de las mas malas noticias que me pudieron haber dado, que no califico para que me realicen un trasplante de corazón por falta de papeles”, manifestó el hispano que no puede evitar contar cada día de vida

La demanda de trasplantes está en auge en todo el mundo. Foto: Getty Images