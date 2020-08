Luces de 9/11 sí brillarán en el cielo de Nueva York: iniciativa privada rescata tradición amenazada por la pandemia

“Tunnel to Towers Foundation” salió al rescate, luego de que el Museo Memorial 9/11 anunciara que para proteger al personal, este año se interrumpiría la tradición de 18 años de las luces que brillan en el cielo de Nueva York en recuerdo de las derrumbadas Torres Gemelas.

Frank Siller, director ejecutivo del grupo filantrópico, anunció ayer que realizarán el “Tribute in Light”” el 11 de septiembre de 2020, una tradición que data de 2002, en el primer aniversario de los atentados terroristas.

El tributo de la fundación también incluirá una lectura en vivo de los nombres de las víctimas de 2001 y el atentado previo (1993) al World Trade Center, acto que también había sido cancelado este año por el museo, cerrado desde marzo por el confinamiento.

No hubo más detalles disponibles, aparte de que el tributo es un “trato hecho”, dijo un vocero de la fundación, informó Pix11.

“Las #TowersofLight que brillan desde Nueva York en homenaje a los caídos el 11 de septiembre son un símbolo icónico de esperanza. La fundación está haciendo todo lo posible para asegurarse de que las torres de luz vuelvan a estar iluminadas”, dijo la cuenta de Twitter @Tunnel2Towers

Según su portal, “La Fundación Stephen Siller Tunnel to Towers honra el sacrificio del bombero Stephen Siller, quien dio su vida para salvar a otros el 11 de septiembre de 2001. También honramos a nuestros militares y socorristas que continúan haciendo el sacrificio supremo por nuestro país”.

La decisión inicial de cancelar este año las luces tributo al 9/11 -que en una noche despejada se pueden ver a 60 millas de Manhattan- se tomó porque “los riesgos para la salud durante la pandemia eran demasiado grandes” para el equipo de unos 40 tramoyistas y electricistas, dijo el vocero del museo, Michael Frazier, citado por The New York Times.

Desde 2002, el “9/11 Tribute in Light” ha recordado los ataques a las Torres Gemelas: cuenta con 88 luces hechas especialmente para crear las proyecciones, que normalmente se han elevado sobre la ciudad desde la noche del 10 del septiembre hasta el amanecer del 12.

The #TowersofLight that shine from NYC in tribute to those lost on #Sept11 are an iconic symbol of hope. We must #NEVERFORGET – #Tunnel2Towers is doing everything in its power to make sure that they will once again be illuminated. Read more: https://t.co/ZQkymOGtoJ pic.twitter.com/tmDfckPdWu

— Tunnel to Towers Foundation (@Tunnel2Towers) August 14, 2020