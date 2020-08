Ola de calor: piden conservar la energía pero hay miles en casa por la pandemia

Alerta Flex en fase 3 anuncia cortes de luz debido al uso de corriente tras altas temperaturas; encuentra centros de enfriamiento en LA

Una fuerte ola de calor azota a los residentes del Sur de California y se quedará hasta finales de la próxima semana, informó el Servicio Nacional de Meteorología.

La advertencia por las altas temperaturas, que podrían alcanzar hasta los 110 grados en algunas zonas, obligó al Operador del Sistema Independiente de California (Cal-ISO) ha emitir una Alerta Flex —que se usa para pedirle a los ciudadanos conservar energía y evitar posibles apagones.

No obstante, la tarde de este viernes, debido a la demanda de energía en el sistema, la entidad anunció que había entrado a la fase 2 de la emergencia. Ya para las 9:00 p.m., dijo haber pasado a la fase 3. Esto podría llevar a “cortes de luz rotativos”, advirtió ayer Cal-ISO.

“Con el pronóstico de temperaturas excesivamente altas para California, el operador de la red eléctrica predice un aumento en la demanda de electricidad, principalmente por el uso de aire acondicionado.

Los esfuerzos de conservación podrían ser fundamentales para mantener la confiabilidad del sistema eléctrico”, informó Cal-ISO en un comunicado.

Por ello, se solicitó a los residentes y negocios tratar de limitar el uso de aparatos electrónicos entre las

3:00 p.m., y 10:00 p.m.

Sin embargo, la recomendación de ahorro de energía es algo que parece bastante complicado cuando muchas personas se encuentran trabajando y estudiando desde casa debido a la pandemia por el COVID-19.

“Si nos ponemos a pensar es algo bueno para nosotros, para ahorrar energía y para prevenir apagones… Pero si me preguntas como comerciante de mi negocio y con niños en casa que tienen escuela virtual, obviamente sí me afecta”, afirmó Laura

España, una madre soltera que tiene un negocio en línea de productos de belleza y cuidado de la piel.

“Aunque uno quiera acatar esas recomendaciones va a ser un poco difícil lograrlo”.

España, cuyo trabajo se basa en exponer sus productos a través de redes sociales, hacer pedidos por Internet, capacitar y capacitarse a través de videoconferencias, explicó que es complicado recortar sus horarios laborales para ahorrar energía.

“En mi caso perdería la opción de hacer órdenes, de tomar nuevas clientas, de generar ingresos y al hacerlo, ese sería otro problema porque después no puedes pagar la renta o tus gastos”, explicó.

Además, considera que no solo ella necesita estar conectada a Internet por largos periodos, si no que sus hijos, Allison de 12 años, Thiago de 4 y León de 2, necesitan asistir a sus clases virtuales.

Sin embargo, esta madre guatemalteca confiesa que aporta su granito de arena en esta ola de calor haciendo lo mejor posible para ahorrar energía ya que durante el verano lava su ropa solo después de las 11:00 p.m.

Mascotas resguardadas

España no solo se asegura de que sus hijos estén bien hidratados con agua natural o infusiones, también se preocupa por resguardar a sus tres perros.

“Ellos están adentro de la casa, como mamá soltera yo me sacrifico y pago un aire acondicionado central para que todos estén cómodos porque no podemos salir por el COVID-19 y ahora por el calor, entonces sí me preocupo por mis animalitos teniéndolos adentro, donde yo sé que está el aire condicionado”, comentó.

Además, aprovechó para mandar un importante mensaje a los dueños de mascotas para que no se vean afectados por las altas temperaturas.

“La clave para los perritos en la época de calor es tenerlos adentro. Invito a quienes tienen mascotas que hagan un sacrificio porque son seres vivos… Es feo que con estas temperaturas, las mascotas estén afuera sufriendo”.

Otro golpe a los negocios

La ola de calor vuelve a golpear una vez más a los dueños de negocios, restaurantes y otros establecimientos que estaban atendiendo a su clientela al aire libre por la pandemia del COVID-19 y prevén una baja en las ventas.

“Me he dado cuenta que la gente se va a limitar a visitar los negocios por las temperaturas, no me imagino a la gente saliendo a comer, yo creo que los negocios van a bajar bastante”, afirmó Sonia de la Nuez, propietaria de la Pupusa Loca.

Considera que es poco lo que se puede hacer para evitar el impacto en el negocio, porque poner estaciones para refrescarse es una inversión que no han considerado.

“A las trabajadoras que tenemos en el negocio no les podemos quitar el aire acondicionado. Es poco lo que podemos hacer, he visitado lugares donde a veces ponen como brisa de agua, pero no nos ha sido posible”.

Otro grupo afectado son las personas de la tercera edad, que también son consideradas de alto riesgo durante esta ola de calor.

Rosimar Panameño comenta que no sale de casa con su madre, Delfina Ulloa, de 96 años, debido al riesgo que las altas temperaturas representan.

“Yo a ella le pongo un poco el aire acondicionado, porque ya los señores ancianos casino les gusta el aire acondicionado porque les molesta en los pulmones”, explicó.

“Se mantiene a una temperatura fresca en casa, pero igual le doy mucha agua y líquidos para que ella esté bien hidratada”.

En los Valles como Santa Clarita, San Fernando, y San Gabriel se esperan temperaturas entre los 102 y 110 grados; mientras que en zonas como Los Ángeles alcanzarán un máxicmo de 98 grados.

Recomendaciones de Alerta Flex

Apaga las luces, aparatos y electrodomésticos que no tengas en uso.

Configura tu termostato a 78 grados.

Cierra puertas y ventas; así evitarás que el aire acondicionado se escape.

Abre las ventanas por la noche, si la temperatura lo permite, para airear la casa.

Cierra cortinas y persianas si recibes luz del sol directamente.

Apaga computadores cuando termines.

Desconecta cargadores de los enchufes.

Reduce el uso de la cocina, el horno, lavaplatos, lavadora y secadora durante el día.

Puntos en LA para refrescarte

Slauson Recreation Center

Abierto hasta el lunes 17 de agosto.

Horas: 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

5306 South Compton Ave., Los Angeles, CA 90011.

Las Palmas Park

Abierto hasta el domingo 16 de agosto.

Hora: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

505 South Huntington Street, San Fernando, CA 91340.

Sherman Oaks East Valley Adult Center

Abierto hasta el lunes 17 de agosto.

Horas: 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

5056 Van Nuys Blvd.

Sherman Oaks 91403.

Para encontrar un en Burbank, Long Beach, Azusa o cerca a tu vivienda visita: lacounty.gov/heat/