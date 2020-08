VIDEO: El ciclista Remco Evenepoel sufre un escalofriante accidente al caer de un puente en el Giro de Lombardía

Hace unos días, se vivió un momento de gran tensión en la Vuelta de Polonia, cuando en la recta final Fabio Jakobsen se estrelló en el muro de contención y sufrió una aparatosa caída en la que se rompió varios huesos del rostro.

Este fin de semana, el mundo del ciclismo volvió a ser testigo de un duro accidente, cuando la joven promesa Remco Evenepoel no pudo tomar bien una curva en el Giro de Lombardía y terminó cayendo de un puente hacia el vacío.

Tras el terrible accidente, el ciclista de 20 años fue atendido por los doctores de la competencia y posteriormente trasladado al hospital Como. Tras la evaluación de los doctores, se dio a conocer que Evenepoel sufrió una fractura en la pelvis y una contusión en el pulmón derecho.

First update on @EvenepoelRemco. He is at the Como hospital, where he is conscious and his condition is being assessed by the medical team. We hope to have more news soon.#ILombardia pic.twitter.com/QJwoOar9HD

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 15, 2020