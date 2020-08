Esto dijo Juan Soler sobre su relación con Maky a dos años de su divorcio

Los actores duraron 15 años en matrimonio

Vivir el presente, sin preocuparse del pasado ni del futuro, es el secreto para mantener una vida plena.

Así lo aseguró el actor Juan Soler, quien a casi dos años de separarse de Maki Moguilevsky, con quien duró 15 años de matrimonio, hoy tiene una amistad llena de cariño con ella, por el bien de sus hijas Azul y Mía.

“Me siento muy orgulloso de Maki, que es una gran mamá con nuestras hijas; tengo una familia llena de bendiciones y estoy muy agradecido con eso“, afirmó Soler en entrevista.

“Una de las cosas que practico es que no existe el ‘hubiera’ y que no existe el ‘va a ser’. Eso me está funcionando de manera sensacional, no volteas al pasado para recrearlo y solucionarlo y no te obsesionas por el futuro, sino que te dedicas en qué vas a hacer cada día”.

El haber permanecido en casa por algunos meses por la pandemia, hizo que el argentino descubriera algunas cualidades de sus hijas, de 13 y 15 años, e incluso de su ex esposa.

“(Este encierro) Fue un gran momento para descubrirnos en realidad. Me reafirmaron que sí las conocía bastante porque siempre estoy cercano, pendiente de su vida, entonces platicamos a profundidad ciertos temas.

“Me llena de orgullo decir que tengo hijas muy maduras en temas que son bastante controversiales y lo manejan muy bien. Descubrí que son niñas que van madurando de acuerdo a su edad”, sostuvo.

Respecto a la salud de Mía, su hija mayor, quien nació con una condición poco común llamada situs inversus totalis (sus órganos están invertidos, a manera de espejo), Soler dijo que se encuentra muy, muy bien.

“Esta condición no trae ninguna consecuencia, pero ella tiene que portar siempre identificación porque un día que, Dios no lo quiera, llegue a pasar algo, los médicos tienen que saber que ella tiene el corazón del otro lado, todos sus órganos están volteados.

“No es un problema, no le acarrea ningún inconveniente en su vida. Es una chica totalmente saludable“.

POR: Froylan Escobar