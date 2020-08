Una menor acusa a un conductor de Uber de intentar secuestrarla en Miami

Un trayecto en Uber al gimnasio se volvió en una auténtica pesadilla para una joven del sur de la Florida después de que, según denunció, hubiera sido víctima de un intento de secuestro a unas millas de su casa.

“Una vez que llegamos a la carretera, comencé a enloquecer”, comentaba la niña de 16 años, que no quiso ser identificada.

Te puede interesar: ¿Hasta cuándo aguantará Miami el dramático incremento de casos de coronavirus?

“Empezamos a ir por el camino equivocado, y comencé a darme cuenta”, relataba. La joven de 16 años explicaba que estaba tratando de que el auto la llevara al gimnasio US1 Fitness en North Miami.

En cambio, ella terminó en drive-thru en Hialeah. “Mis puertas tenían el seguro para niños, así que no podía abrirlas”, recuerda. El conductor, siempre según su versión, la terminó llevando al Miami Princess Hotel, muy cerca del aeropuerto de Miami.

“Vi a otro hombre con dinero en la mano, se acercó al auto y luego el conductor salió, me abrió la puerta y me pidió que lo acompañara”, afirmó. Las cámaras capturaron el auto llegando al hotel.

Teen says Uber driver tried to kidnap her, took her to hotel near MIA – WSVN 7News | Miami News, Weather, Sports | Fort Lauderdale https://t.co/qxcrM3dOv8

— kim barrett (@kimbarrett) August 17, 2020