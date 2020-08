Captaron a candidato a la Asamblea de Nueva York rompiendo un vehículo en protesta racial BLM

Patrick Bobilin, candidato (D) a la Asamblea Estatal por NYC, fue arrestado a raíz de un video que supuestamente lo captó rompiendo el vidrio delantero de un vehículo durante una protesta BLM en el Upper East Side.

El Departamento de Policía de Nueva York identificó recientemente a Bobilin (37), quien vestía una camiseta negra de Colin Kaepernick, como uno de los dos hombres captados en un video golpeando la camioneta de un automovilista de 23 años, el 19 de junio. En las imágenes, parece que el aspirante político golpea el parabrisas con un objeto oscuro.

“Dos personas golpearon el vehículo mientras estaba detenido en la intersección, rompieron la ventana del parabrisas delantero y causaron daños en el capó”, dijo la portavoz de la policía Annette Shelton.

Bobilin y su amigo fueron acusados ​​de conducta criminal, desorden y acoso, añadió Shelton.

Bobilin se negó a entrar en detalles sobre cómo se rompió el parabrisas, y señaló a New York Post que el caso “todavía estaba activo”. Pero afirmó que sus acciones fueron defensivas luego de que el conductor intentó “embestir” a los manifestantes. “Vi gente en riesgo y vi algo parecido a lo que pasó en Charlottesville”, dijo en referencia al incidente en Virginia.

El político, llamado “socialista Demócrata”, estuvo marchando con manifestantes en NYC como parte de una ola de protestas alegando violencia policial después de la muerte de George Floyd en Minneapolis.

Bobilin, activista de la comunidad del Upper East Side y ex vicepresidente del East River Democratic Club, dijo que ayudó a organizar protestas en la ciudad, incluidas las de Gracie Mansion, donde vive el alcalde (D) Bill de Blasio.

Peaceful #BlackLivesMatter protest turned violent very quickly on the upper east side. A driver drove into the crowd of people @NY1 @danrivoli pic.twitter.com/zLh7jfvKHl

— Laura Habecker (@Habs19) June 20, 2020