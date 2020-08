“Es un líder de papel”: José Ramón Fernández tundió al América

El periodista fue duro con las Águilas tras la derrota ante Querétaro

El América es líder de la Liga MX al sumar 10 puntos en cinco jornadas, lugar que comparte con Cruz Azul y León aunque con mejor diferencia de goles, sin embargo, esto no ha sido suficiente para complacer a la afición y a los expertos que no están muy convencidos del funcionamiento del cuadro de Miguel Herrera.

El pasado domingo, las Águilas perdieron el invicto de manera dramática ya que cayeron por goleada de 4-1, con un Guillermo Ochoa señalado como el culpable y con un “Piojo” que parece ya no ser del agrado de los seguidores azulcremas, por ello, el anti-americanista número 1, José Ramón Fernández, no se guardó nada y tundió con todo a los de Coapa.

“El América jugó muy mal en Querétaro, pudo llevarse una goleada de seis o siete goles, porque Querétaro desperdició oportunidades. El América se desfondó, por eso la gente está con el #FueraPiojo en las redes“, sentenció en el programa Futbol Picante de ESPN.

El periodista comentó que la clave para que los Gallos Blancos se llevaran el triunfo fue la expulsión de Jorge Sánchez y criticó el liderato de los de Coapa.

“El América no está jugando bien, es un líder de papel, un líder frágil, una defensa que no ha encajado. Por más que debutan jugadores no están jugando bien”, comentó el afamado conductor.

El América tendrá una dura prueba para intentar reivindicarse con su afición tras la humillación del fin de semana, ya que el próximo sábado enfrentarán a los Rayados de Monterrey en el Estadio Azteca, un equipo con el que tienen cuentas pendientes desde la final del Apertura 2019 en la que los regios se llevaron el título.