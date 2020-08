Este oso no aguantó el calor y se dio un baño en una piscina de Pasadena

Una ola de calor azota a California desde el pasado jueves y se espera que se quede al menos hasta la mitad de esta semana, por lo que las autoridades han emitido diversas alertas de altas temperaturas, además de pedir a la población disminuir su consumo eléctrico.

Y en cierta forma los humanos pueden resguardase en casa y encender el aire acondicionado, pero los animales salvajes no pueden hacerlo y para demostrar que el calor en la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores está insoportable, este oso se dio un baño en una piscina de Pasadena.

BEARY HOT INDEED: This bear has the right idea! She was spotted taking a dip in a Pasadena pool, then walking off with her two cubs. pic.twitter.com/5uxZxYMFyR

— CBS Los Angeles (@CBSLA) August 18, 2020