Gimnasios en NYC podrían seguir cerrados: alcalde De Blasio reta plan del gobernador Cuomo

De verbal a física: la pelea territorial entre los líderes Demócratas locales ha llegado al terreno del sudor.

El alcalde de NYC, Bill de Blasio, rechazó ayer aplicar en su jurisdicción la medida anunciada horas antes por el gobernador Andrew Cuomo al autorizar reabrir los gimnasios en todo el estado, con condiciones para prevenir contagios del coronavirus, a partir del 24 de agosto.

Según el Alcaldía, el ejercicio está un segundo plano en las urgencias de reapertura local. “No hay mayor prioridad que asegurarnos de que nuestras escuelas y centros de cuidado infantil sean seguros para el aprendizaje en el otoño, y el dedicado equipo de inspectores de la Ciudad continuará priorizando ese trabajo”, dijo Mitch Schwartz, portavoz del alcalde, en un correo electrónico.

Schwartz se negó a establecer un cronograma de cuándo los gimnasios volverían a estar en funcionamiento, pero señaló que la ciudad ya había optado por no permitir clases de acondicionamiento físico en espacios interiores ni reabrir piscinas cubiertas “en este momento”.

“Desarrollaremos un sistema de inspección justo y riguroso para otras instalaciones de gimnasios en las próximas semanas”, dijo, citado por New York Post.

La senadora estatal Diane Savino (D) expresó su indignación por la falta de claridad entre Cuomo y De Blasio. “Están recibiendo información contradictoria de la ciudad y el estado. Eso es lo que está volviendo locas a las empresas “.

Savino también cuestionó cómo los gimnasios cumplirían con algunas de las restricciones que se les imponen, incluida la limitación de la asistencia a un tercio de la capacidad oficial, y acusó a Cuomo de “verlo como una forma de recaudar ingresos”.

Cuomo justificó las nuevas medidas desde el fin de semana al explicar que Nueva York ha visto una tasa de infección por COVID-19 de menos del 1% durante siete días seguidos, luego de ser el estado más afectado del país.

Miles de propietarios de gimnasios en todo Nueva York presentaron una demanda colectiva la semana pasada contra el gobernador Cuomo y la fiscal general del estado, Letitia James, con el objetivo de levantar las órdenes ejecutivas que mantienen cerrados sus negocios y recuperar las ganancias perdidas.

No está claro el estatus que tendrá esa querella judicial ahora que algunas regiones sí podrán reabrir y otras no.

UPDATE: NYC will not allow "indoor fitness classes and indoor pools" at this time, a City Hall spokesman said in a statement.

(I've asked what this means for class-based boutique fitness studios like Barry's and SoulCycle.)https://t.co/5Pl0swtDGs pic.twitter.com/xhk7C90hcQ

— Michael Gold (@migold) August 17, 2020