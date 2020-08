Igual que su padre: Hijo de Tiger Woods gana cómodamente torneo infantil de golf

Eldrick Tont Woods, mejor conocido como Tiger Woods, es uno de los golfistas más importantes de la historia. En sus 24 años de carrera, ha conquistado un gran número de torneos entre ellos 15 Majors.

Pese a que sus años como profesional parecen contados, Tiger podrá estar tranquilo de que su legado permanecerá, pues su hijo Charlie Woods está siguiendo sus pasos y a sus 11 años ya conquistó su primer torneo, superando fácilmente a sus rivales.

El pasado 9 de agosto, se llevó a cabo un torneo infantil en el Hammock Creek Golf Club de Florida. Al final de los 9 hoyos que se jugaron,Charlie Woods se coronó con 5 golpes menos que sus rivales. El hijo de Tiger logró 3 birdies y ningún bogey, algo sorprendente pues seis hoyos fueron de más de 300 yardas.

En los últimos meses, Charlie Woods ha participado en diferentes torneos, en todos ellos, su padre Tiger ha sido su caddie y consejero.

TIGER AND SON: 10-year-old Charlie Woods, with his father, Tiger, as caddy, got everyone’s attention during a 9-hole junior tourney in South Florida, with some saying his swing looks very familiar. @davidmuir reports. https://t.co/bdbS3xyhoe pic.twitter.com/JzpPLpDHfm

— World News Tonight (@ABCWorldNews) January 14, 2020