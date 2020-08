Joe Biden obtiene los delegados necesarios para convertirse en candidato demócrata a la presidencia

Ya es oficial: Joe Biden se enfrentará al presidente Trump en las elecciones del 3 de noviembre

Joe Biden, el exvicepresidente, ha sido nominado oficialmente como el candidato demócrata a la presidencia en las elecciones del 3 de noviembre, después de una dura pelea durante las primarias que una vez incluyó a más de dos docenas de sus pares.

It is the honor of my life to accept the Democratic Party's nomination for President of the United States of America. #DemConvention — Joe Biden (@JoeBiden) August 19, 2020

Algunos de esos mismos oponentes derribados, incluidos el senador de Vermont Bernie Sanders, la senadora de Minnesota Amy Klobuchar y el ex alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, participaron en una histórica votación virtual en Estados Unidos para nominar a Biden, quien debe aceptar formalmente la nominación el jueves. El pase de lista de votantes terminó en el estado natal de Biden, Delaware.

“Es un líder hecho para este momento y el mejor servidor público que he conocido”, dijo el senador de Delaware Tom Carper.

The Bidens celebrate getting enough delegates to clinch the Democratic nomination. https://t.co/9EgdxiKfyQ #DemConvention pic.twitter.com/4uKnt8bSRb — Evan McMurry (@evanmcmurry) August 19, 2020

Con Carolina del Norte, 2,448 delegados han nominado a Biden para ser el abanderado del partido, que supera el número mágico de 2,374 delegados requeridos para ganar la nominación.

Biden aceptará formalmente la nominación el jueves, cuando pronuncie su discurso desde Wilmington, Delaware.

#BREAKING: Joe Biden has officially been nominated as the Democratic Party's candidate for president. https://t.co/FaA5gDEi4x pic.twitter.com/zkG079CPIt — NPR Politics (@nprpolitics) August 19, 2020

Durante la votación nominal, las delegaciones de 57 estados y territorios emitieron votos para nominar candidatos con base en los resultados de las primarias presidenciales. Solo Biden y Sanders fueron nominados en la convención.

Todos los delegados y los superdelegados pudieron votar en la primera votación ya que Biden aseguró la mayoría de los delegados comprometidos en las primarias.

Biden está siendo nominado formalmente como candidato presidencial del partido durante una llamada de 30 minutos con representantes de los 57 estados y territorios. El proceso tradicional suele tardar horas.

“Roll Call Across America” comenzó en Alabama, con la representante Terri Sewell entregando los votos de la delegación desde el puente Edmund Pettus en Selma, el sitio del “Domingo Sangriento”, cuando la policía estatal atacó a manifestantes de derechos civiles, incluido el difunto representante. John Lewis, en 1965.

Alabama casts DNC votes from the Edmund Pettus Bridge, where the late Rep. John Lewis marched: “If we want to honor John Lewis’ incredible life, let’s restore the Voting Rights Act and ensure that our democracy belongs to all Americans.” https://t.co/FQIMUQ3KsD #DemConvention pic.twitter.com/Cn1MY4AS5v — ABC News Politics (@ABCPolitics) August 19, 2020

