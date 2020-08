Crimen sin freno: un sólo hombre baleó a cuatro jóvenes en edificio en Queens

Un hombre armado disparó contra cuatro jóvenes la tarde de ayer en un edificio NYCHA en Queens.

Los oficiales de policía respondieron a una llamada sobre disparos en Ravenswood Houses, Astoria. NYPD dijo que el pistolero salió de un jeep azul que se detuvo en 21st Avenue poco antes de las 4:45 p.m. Abrió fuego contra un grupo de hombres y luego regresó al vehículo, en el cual huyó.

Paramédicos transportaron a los cuatro heridos al Hospital Elmhurst. Un hombre de 21 años recibió un disparo en la cabeza y se encontraba en estado muy crítico, dijeron las autoridades. Se espera que sobrevivan los otros heridos: dos de 17 y 18 años que sufrieron disparos en la espalda; y otro de 19 baleado en la pierna.

Los tiroteos en NYC han aumentado alrededor del 80% en 2020 en comparación con el mismo período del año pasado, destacó Fox News.

La unidad contra el crimen de NYPD, que se suponía debía sacar las armas de las calles, fue disuelta en junio. Los números muestran que a ello siguió un aumento en la violencia armada, que el alcalde Bill de Blasio culpa a la pandemia, acotó ABC News.

No se han realizado arrestos por el tiroteo de ayer, el sospechoso sigue prófugo y la investigación está en curso. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

There have been 441 mass shootings (4 or more people shot) in the U.S. so far in 2020, with at least 142 involving domestic violence and/or juvenile victims.

The latest in Queens, New York:https://t.co/x5t4bIoZ7t

— MassShootingTracker (@massshootingtrk) August 19, 2020