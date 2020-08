Lucho Borrego rompe el silencio y expone a Carolina Sandoval como una mentirosa

Parece que "La Venenosa" ahora sí está en problemas, ya que el conductor le ha recordado que el programa en el que laboró por siete años le tapó muchas cosas, que parece que a ella hoy se le han olvidado...

Lucho Borrego fue compañero y amigo de Carolina Sandoval en Suelta La Sopa, el conductor que había mantenido un férreo silenció ante el despido de “La Venenosa” hoy ha decidido hablar y es que parece que no todo lo que dice Carolina es cierto.

A través de Instagram Lucho expresó lo siguiente:

“Me tiene herido por decir que no estuvimos a su lado cuando desde el día uno que cometió la imprudencia de su live yo estoy hablando con ella, hablé con su mamá, le di consejos y no atiende a razones… Frente a eso no hay nada que hacer y encima de todo está mintiendo“, aseveró el conductor de televisión.

A través de sus publicaciones en Instagram Carolina Sandoval aseveró semanas atrás que nadie del programa había tenido la gentiliza de comunicarse con ella. Declaración que lastimó a Lucho porque según sus palabras, él sí se ha estado comunicando con ella. Sin embargo, después de estas palabras expresadas por la venezolana el comunicador experimentó una gran desilusión: “Cuando me di cuenta que tuvo la desfachatez de decir una mentira como esa, entonces me di cuenta que nunca la conocí“.

La forma en la que ha Carolina Sandoval ha obrado parece que ha generado una rotunda separación en su amistad ya que Lucho le ha enviado este mensaje a su ex compañera: “Allá ella con su conciencia, allá ella con su alma, le deseo lo mejor a ella y a su familia porque de verdad sí los quise”.

Pero Lucho Borrego también fue letal en sus declaraciones, porque dejó expuesta a Carolina Sandoval con este comentario que podría recordarle a Carolina que el programa tiene también mucho qué decir sobre ella y su paso por Suelta La Sopa.

“Si ella sigue queriendo hablar de manera despectiva de la que fue su casa por 7 años, de quien fue su familia por 7 años, le perdonaron tantas cosas por 7 años, le taparon tantas cosas por 7 años y hoy en día se le olvidó”, le recordó Lucho Borrego a Sandoval.

Aquí el vídeo con las declaraciones del conductor de televisión, quien habla sin poses ni aspavientos sobre esta penosa situación.