Neymar se pasó de festejos: se burló hasta de Maluma tras bajarle a Natalia Barulich

El Paris Saint-Germain está en la final de la UEFA Champions League tras vencer en la semifinal al joven equipo del Leipzig con un contundente 3-0, un hecho histórico para el club que por primera vez alcanzó esta instancia en el torneo europeo y el más feliz fue Neymar.

El brasileño vive su revancha luego de que los últimos tres años ha estado en el ojo del huracán tras dejar al Barcelona por una cifra estratosférica de 222 millones de euros, lo que lo convirtió en el fichaje más caro de la historia, un tiempo en el que se ha hablado más de sus fiestas, sus indisciplinas y sus lesiones, situaciones que este año dejó atrás para convertirse en pieza clave en el pase a la final.

Neymar, fiel a su personalidad, festejó por todo lo alto la victoria junto a sus compañeros, tanto en la cancha como en el vestidor, donde se le vio enloquecido, principalmente con su amigo Kylian Mbappé.

No todo terminó ahí, pues al llegar al hotel, “Ney” encabezó el baile con todo equipo al ritmo de El Dipy, un cantante argentino de cumbias.

Más tarde, el brasileño inundó Instagram con varias historias llamando la atención la burla dedicada al Leipzig al subir una foto donde sostiene un vaso con el logotipo de Red Bull, empresa dueña del equipo alemán, con la leyenda: “Papá está en la final”.

La cereza del pastel llegó cuando en una historia posteada por Ángel Di María se ve a los jugadores, con Neymar como protagonista, cantando “Hawaii” de Maluma, tema que el colombiano le habría escrito a su exnovia Natalia Barulich quien ahora mantiene una relación con el brasileño.

Las redes ardieron tras la publicación del video, ya que Neymar y Maluma tenían una amistad, incluso el cantante realizó un show en un cumpleaños del delantero del PSG al que asistió la misma Natalia acompañando a su entonces novio.

Las burlas tuvieron tal alcance que provocaron que Maluma tomara la decisión de cerrar sus redes sociales.

El cantante colombiano no aguantó las burlas luego de que Neymar le bajara la novia y saliera cantando su último sencillo ‘Hawái’ en las celebraciones del PSG. Canción que le escribió a su ex. pic.twitter.com/nr2WvGKNAl

Cuando me entero que maluma le dedico hawai a su ex y que ahora su ex está con neymar y que neymar salio cantando esta canción en una historia y por eso maluma cerro Instagram pic.twitter.com/aEhiKUHs9T

— Camilo P🇨🇴 (@ismael_camilo) August 19, 2020