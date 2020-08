El hijo de Rey Mysterio podría hacer su debut en la WWE con máscara y nuevo nombre

La semana pasada, Dominik Mysterio, hijo del luchador mexicoamericano Rey Mysterio, se presentó en el cuadrilátero de RAW para firmar contrato con la WWE y convertirse en la nueva estrella de la compañía. Sin embargo, las cosas se salieron de control y Dominik terminó atado en las cuerdas y siendo sometido por Seth Rollins, el archienemigo de su padre, y su discípulo Murphy.

Pese a verlo firmar contrato sin máscara, de acuerdo a ESPN, Dominik ya cuenta con su máscara y atuendo de luchador y tiene pensado cambiar su nombre por el de Prince Mysterio. Aunque tiene planeado dicha transformación a futuro, no se descarta que pueda dar la sorpresa en su debut en el Summerslam del próximo domingo.

Thank you 🙏🏼 Michael and @espn.com for spreading some Love & History leading into @wwe #SummerSlam this Sunday August 23. @domink_35 No better way to Kick off your first match than by defending what is most important in life, Family!You will not be alone!https://t.co/adGGI4pM7e

— ♛Rey Mysterio❔ (@reymysterio) August 19, 2020