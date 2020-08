Está listo para volver: Carlos Vela se prepara para reaparecer en la MLS, en el duelo contra el LA Galaxy

El MVP de la liga anunció su regreso y justificó su ausencia en el MLS is back

Tras 5 meses de inactividad, Carlos Vela anunció su regreso a las canchas y lo hará este sábado frente al acérrimo rival de la ciudad: LA Galaxy, en la jornada que marca la reanudación de la temporada 2020 de la MLS.

Pese a la ausencia de “Chicharito” Hernández por lesión, el artillero del LAFC considera que este será un duelo atractivo y que no será sencillo llevarse el triunfo, porque el equipo galáctico recuperará a Jonathan Dos Santos, quien no jugó en el torneo MLS is Back por una intervención quirúrgica.

“Ellos tienen que dar la cara después de ese partido en Orlando, recuperan a Jona que para mí es el jugador más importante que tienen en su equipo y eso va a hacer que su nivel suba. Serán un mejor equipo, vendrán el triple de motivados para intentar sacarse esa espina del último partido y será más reñido y complicado para nosotros”, dijo Vela en videoconferencia de prensa.

"El volver a jugar va a ser algo bonito, algo que me está motivando y tengo muchas ganas de que llegue el partido."

@11carlosV está listo para el regreso. 🇲🇽🕯️#LAFC | #BarrioAngelino pic.twitter.com/QCzxexuLj9 — LÁFC (@SomosLAFC) August 21, 2020

El ganador de la Bota de Oro de la liga en el 2019, habló del objetivo que tiene para esta campaña: obtener el título que se les ha negado.

“Ya llevamos dos años cerca de ganar y siempre nos falta algo, creo que esta temporada todo lo que no sea ganar el título, será un fracaso para nosotros y así lo pensamos. Tenemos la motivación de que creemos que somos uno de los mejores equipos de la liga, sino el mejor, de los que mejor jugamos y nos ponemos el listón alto”, expresó.

El Rey de Los Ángeles. 👑 📅 12 de agosto 2017#LAFC pic.twitter.com/lWs7jaZbJd — LÁFC (@SomosLAFC) August 12, 2020

Cuando se le preguntó si estaba en forma para volver a las canchas, por el casi medio año que tiene sin jugar, “Cracklitos” respondió afirmativamente y aseguró que el equipo lo ha ayudado a mejorar en ese sentido.

“Me encuentro muy bien, he estado trabajando con unos entrenadores en este tiempo que he estado fuera y físicamente estoy bien. Obviamente, no he jugado un partido en campo completo en mucho tiempo, pero estoy preparado, el equipo me ayuda con el estilo de juego que tenemos, hace que sea más fácil entrenar al ritmo de partido”, agregó el jugador.

Finalmente, el delantero justificó su ausencia en el torneo que recién terminó en Orlando, argumentando que continúa pensando que fue lo mejor para su familia y restándole importancia a las críticas recibidas por la negativa a viajar.

“Yo lo hice porque era lo mejor para mi familia y lo haría un millón de veces más. Me da igual lo que se haya dicho o no. Gracias a Dios, todos estamos bien, sanos y ya estamos de vuelta. Lo demás no está en mis manos, controlar lo que piense la gente. Mi equipo me apoyó, la liga me apoyó, yo apoyé a mi familia y todos nos quedamos contentos que es lo importante”, sentenció.

El duelo entre LAFC y LA Galaxy se llevará a cabo este sábado a puerta cerrada en el Banc of California, como parte de la jornada 6 del torneo 2020 de la MLS, en el regreso de la competencia tras el parón obligado por la pandemia.