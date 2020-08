Por positivos a coronavirus: Posponen serie de juegos del fin de semana entre Yankees y Mets

Los dos casos positivos a coronavirus de los New York Mets ocasionaron que las Ligas Mayores cancelaran los juegos de todo el fin de semana que el equipo disputaría contra los Yankees.

La decisión se tomó “en una abundancia de precaución y para permitir pruebas adicionales y rastreo de contacto dentro de la organización de los Mets de Nueva York“, explicaron las Grandes Ligas en un comunicado.

MLB: Remainder of Yankees-Mets Series Postponed "out of an abundance of caution and to allow for additional testing and contact tracing to be performed within the New York Mets’ organization…" pic.twitter.com/T2hDuUKxnV

— Liz Mullen (@SBJLizMullen) August 21, 2020