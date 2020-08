Una de las tormentas en el Golfo podría impactar a Texas la próxima semana; en modelos el cono se dirige a Houston

HOUSTON – Texas tiene un ojo en la preocupante situación con el COVID-19 y el otro en el Golfo de México donde sistemas tropicales amenazan con impactar el área de Houston y Galveston en los primeros días de la próxima semana.

Actualmente se atraviesa el pico alto de la temporada de huracanes, el Golfo de México podría enfrentar la próxima semana una situación no muy común: dos sistemas tropicales podrían estar sacudiendo la zona al mismo tiempo, pero el cono de una de ellas en modelos se proyecta para tocar tierra en Houston y sus alrededores.

Según las autoridades meteorológicas, la depresión tropical #13 se convirtió en tormenta tropical este jueves.

Este sistema, según los modelos meteorológicos, se espera tenga una ruta sobre la parte norte de Puerto Rico, República Dominicana y Haití, luego se dirija hacia el área de Cuba y Florida, para luego terminar en aguas del Golfo.

#BREAKING: Tropical Depression 14 is now predicted to be a HURRICANE upon landfall in Texas or Louisiana.

This is what I've been warning you about, but let's hope it's wrong.

The center of the cone is still aimed right at Houston and Galveston.https://t.co/ePxLa9kJXV pic.twitter.com/zCVAudrszl

— Travis Herzog (@TravisABC13) August 21, 2020