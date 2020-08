Así es cómo Carolina Sandoval se entera cuando alguien está hablando mal de ella 

View this post on Instagram

Hola hola mis amores…aquí estoy de regreso para mostrarles otra de mis rutinas de maquillaje💄! Para quedar como toda una princesa 👑o como toda una venenosa 😜 . . . . . #cosasquesientecaro #makeup #maquillaje #venenosa #beauty #lareynadelafaja #carolinasandoval By the de #portada de revista👉🏻la revista de tu vida.