Camionero con suerte: Compró un billete de lotería durante un viaje y ganó $480 mil

Un conductor de camión afortunado ganó un premio de lotería de $480,592 dólares antes de un viaje largo

El camionero Timothy Tucker compró un billete de lotería Cash 5 en Carolina del Norte, antes de emprender uno de sus viajes.

Según la Lotería de Educación de Carolina del Norte, Tucker compró el boleto en Mr. Pete en Brevard Road en Henderson.

Tucker le dijo a los funcionarios de la Lotería que él sabía que se dirigiría a Boston a la mañana siguiente y su rutina antes de un viaje de larga distancia es comprar sus boletos Quick Pick antes de partir.

Tucker dijo que llamó al día siguiente a la Lotería “para ver si alguien ganó”. Bueno, alguien lo había hecho y era él.

“Llamé unas 25, 30 veces”, dijo Tucker, que había estado conduciendo toda la noche despierto. “¡No podía creerlo!”

Tucker dijo riendo que cuando le dijo a su esposa “ella no me creyó al principio” pero luego ella “estaba muy emocionada”. y él le hizo una oferta que ella no pudo rechazar.

“Tuve que llevar mi camión al taller”, dijo Tucker. “Le dije a mi esposa, ‘si me dejas conducir tu auto a Raleigh, te lo pagaré’, porque ella acaba de comprar un auto nuevo el año pasado. Hoy salió del trabajo y viajó aquí conmigo”, dijo Tucker al recibir el premio de lotería el jueves.

Después de las retenciones de impuestos federales y estatales requeridas, el camionero se llevó a casa $340,020 dólares.

“Soy una persona bastante sencilla”, dijo. “Planeo invertirlo. Y ahora puedo jubilarme un poco antes de lo que lo hubiera hecho “.