Cómo lograr que tu hijo deje el pañal paso a paso

Dejar el pañal puede representar un desafío para el niño y los padres

Si estás buscando que tu hijo deje por fin el pañal y aún no lo has conseguido, no te debes desanimar. Existe una manera con la cual puedes hacer que tu hijo deje el pañal de forma efectiva y sin traumas. Aquí te contamos cómo lograrlo.

Cómo quitar el pañal

No te debes rendir, menos aún si crees que lo has probado todo. Existe un método que, de acuerdo a un artículo del portal Guía Infantil, logrará que tu pequeño deje el pañal en poco tiempo, incluso en 3 días.

Sin embargo, antes de ponerlo en práctica, primero debes preparar a tu hijo para ello. Planifica en qué momento lo aplicarás, y habla con tu hijo sobre el tema, muéstrale cómo usar el baño, y sobre todo, haz que lo vea como un juego.

Para quitar el pañal debes tener paciencia y comprometerte de verdad. Lo que debes hacer es quitarle el pañal al pequeño y los pantalones o pantalonetas, y deja que el pequeño se pasee sin ropa interior por la casa. En cada habitación debes poner un orinal portátil.

Procura que, durante los 3 días, tu hijo beba abundante agua y coma alimentos que sean hidratantes, así sentirán la necesidad de ir al baño. Ten a tu disposición los implementos de limpieza.

Procedimiento

Durante el primer día debes hacer que tu hijo ande sin ropa interior por la casa, y darle alimentos hidratantes para que tenga la necesidad de orinar. Mantenlo vigilado, y cada vez que quiera orinar, llévalo al orinal más cercano. Recuérdale que es un juego.

Celebra cada vez que vaya al orinal, así se sentirá motivado. Durante el segundo día, además de lo dicho anteriormente, sácalo a pasear una vez. Ponle pantalones pero sin pañal ni ropa interior y lleva un orinal portátil. Tampoco vayas tan lejos, pues tendrás que regresar a casa.

Durante el tercer día, sácalo 2 veces de casa, sin ropa interior pero con pantalones. En ambas oportunidades lleva una muda de ropa para cambiarlo.

La paciencia es la clave, y si tu hijo todavía sigue sin dejar el pañal, no te exasperes. Recuerda que cada pequeño tiene su propio proceso. Por su salud, es mejor que intentes unos meses más tarde, recordándole con cariño que es hora de dejar el pañal e ir al baño por su propia cuenta.