Lo amarán los fans: El curioso festejo de Rodolfo Pizarro tras su gol con el Inter Miami

El Inter Miami volvió a casa tras la reanudación de la temporada en la MLS y lo hizo a lo grande, ya que estrenó estadio y consiguió la primera victoria de su historia al derrotar 3-1 al Orlando City en el clásico de La Florida.

El argentino Julián Carranza escribió su nombre con letras de oro en el nuevo Inter Miami Stadium al ser el primer jugador en anotar en el recinto, pero no solo eso ya que marcó un doblete.

El mexicano Rodolfo Pizarro tuvo una enorme actuación e hizo gala de “la pelota siempre al 20”, ya que estuvo muy participativo y dio la asistencia para el primer gol de su equipo, además anotó el tercero del partido para coronar una gran noche en la que además llamó la atención por su festejo.

“El Joker”, fiel a su estilo, celebró por todo lo alto su anotación y tras romper las redes corrió hacia las tribunas, saltó la valla y abrazó una de las figuras de cartón que el club colocó en las gradas para simular que la afición está presente en el estadio.

