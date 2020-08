¿De cuánto es la inversión? Los fichajes prioritarios de Koeman para el Barcelona ya tienen precio

La llegada de Ronald Koeman al Barcelona está moviendo aguas en lo más profundo del equipo; se habla de una revolución total de la que se salvarán muy pocos jugadores actuales de la plantilla. Pero otra cosa son los fichajes, algo urgente para cambiarle la cara a un equipo con el rostro del fracaso a cuestas.

Ronald Koeman ya tiene claro lo que le duele al equipo y lo que espera la afición, por lo que ya dio luz verde para iniciar cuanto antes las negociaciones o continuar con ellas en tres frentes sustanciales:

Lautaro Martínez

La dirigencia y el cuerpo técnico saben que no concretar l fichaje del argentino rompería en mil pedazos el corazón de la afición y alejaría todavía más del club a Leo Messi, quien ve en Lautaro al mejor aliado de cara a su futuro. El Barça deberá desembolsar alguna cifra cercana a los $60 millones de dólares para aterrizarlo y se podrá valer de todo, inclusive buscando un trueque.

Eric García

Al más puro estilo del Barcelona, el equipo catalán buscará recuperar a uno de los jugadores que formó, así es, es el caso de Jordi Alba y Gerard Piqué con quien García comparte una historia casi idéntica. Está llamado a ser el nuevo líder de la zaga, un relevo que es urgente desde hace años. El Barça ya ofreció $10 millones al Manchester City para recuperarlo, la negociación está en la mesa.

José Gayá

El nombre podría sonar sorpresivo, pero Gayá llegaría a reforzar una posición que es fundamental para el nuevo Barcelona: la lateral izquierda. Gayá es un hombre muy importante en el Valencia y es probable que el cuadro naranjeros no quiera negociar muy lejos de los $55 millones de dólares que indica su cláusula de rescisión.

🚨🚨🚨 [@parisunited6] | PSG inquired about the possibility of signing JOSE GAYA. The French club knows that Valencia is currently in the process of selling, therefore they have shown their interest in the left back.

Barcelona, Real Madrid, and Man City are also interested. pic.twitter.com/dFRnebSDCM

— Valenciacf in English 🦇💯 (@ValenciacfAR_En) August 19, 2020